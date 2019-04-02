Son Dakika Haberleri: Chp, Keşan İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz Etti

Chp, Keşan İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz Etti

1 saat önce

CHP, Keşan ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

Chp, Keşan İlçesinde Seçim Sonucuna İtiraz Etti, System.String[]
CHP, Keşan ilçesindeki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazda bulundu.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Tutanaklarda maddi hata olduğu gerekçesiyle hukukçularıyla yaptıkları değerlendirme sonucu itiraz dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na sunduklarını ifade eden Gaytancıoğlu, bir sonuç alamamaları durumunda İl Seçim Kurulu'na, oradan da sonuç çıkmaması halinde Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını belirtti.

Takdirin yargıda olduğunu vurgulayan Milletvekili Gaytancıoğlu, ümitli olduklarını söyledi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Keşan'da seçimi, 11 oy farkla AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:19 Kaynak: AA

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