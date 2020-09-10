CHP: Kılıçdaroğlu'nun test sonucu negatif - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi'nce (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 17:55 - Kaynak: DHA
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