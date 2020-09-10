CHP: Kılıçdaroğlu'nun test sonucu negatif - Son Dakika

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak 'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir" denildi.

CUMHURİYET Halk Partisi'nce (CHP), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'na yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

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