CHP Kılıçdaroğlu ve Avenesinin Partisidir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, eski CHP değil. Bu parti, Menderes'in il başkanı olduğu ve milletvekili seçildiği parti değil. CHP'nin adındaki halk ifadesi artık taşıdığı anlamdan çok uzaklaştı.

"YIKIM EKİBİ YİNE ELLERİNİ OVUŞTURMAYA BAŞLADI"



"Türkiye için çalışmak, Türkiye'ye hizmet etmek her baba yiğidin harcı değildir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye için tek tuğla koymamış yıkım ekibi yine ellerini ovuşturmaya başladı. Bunların tek bir hedefi ve tek bir projesi yoktur ama her seçimde olduğu gibi yine aynı hevesle kıvranıyorlar. Bunun için CHP, terör örgütünün güdümündeki partiye ve güya milliyetçilik taslayan diğer bir partiye kadar hepsi bir araya gelebiliyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. CHP şimdi terör örgütünün siyasi ayağıyla yürüyor. Onların yanında İYİ Parti yürüyor. Saadet Partisi de onlarda yürüyor. Bunlar dörtlü çete, birlikte yürüyorlar. Söyleyince 'Bize hakaret ediyorsun' diyorlar. Söyleyeceğiz ki milletimiz gerçeği görsün. 'Sizde ittifaksınız' diyorlar. Bizimkisi Cumhur İttifakı; biz 15 Temmuz hain darbe girişiminin karşısında dimdik durduk. Biz 15 Temmuz'da CHP'yi de çağırdık. Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. CHP'ye de geldik ama gelmediler. Çünkü bu cibilliyet meselesidir. Onun için bizimle yürüyemedi ama biz kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla yürüyoruz. Geçen seçimde soğana patatese umut bağlamışlardı, şimdi ise domatese bibere umut bağladılar. Bunları konuşarak oy toplayabileceklerini sanıyorlar. Mehmetçiğimiz tankları ve silahlarıyla teröristleri ve DEAŞ'ı yok etti mi? Ben o patatesçilere soruyorum. O merminin bir tanesinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Uçaklarımız terör yuvalarını bombalarken yapılan yatırımları bilir misin? Bay Kemal, sen Çanakkale ruhunu bilir misiniz? İşte biz, sizlerle 31 Mart'ta bunlara birlikte ders vereceğiz. Biz aç kalırız ama boğun eğmeyiz. Biz doğalgaza ve elektrik fiyatlarını indiriyoruz. Niye bunları konuşmuyorlar? Biz fırsatçılarla mücadele ediyoruz. Biz cumhur ittifakı ile yürüyoruz"



"BUNLARIN DERDİ MAKAM DEĞİL"



Cumhur İttifakı'nın karşısında kurulan ittifakı eleştiren Erdoğan, "31 Mart'tan sonra meydanın kendilerine kalacağını zannediyorlar. Eğer meydan bunlara kalsa zücaciye dükkanına girmiş fil gibi ortalığı bir birbirine katarlar. Milletimiz son 14 seçimde olduğu gibi bunlara yine fırsat vermeyecektir. Çünkü CHP, eski CHP değil. Bu parti, Menderes'in il başkanı olduğu ve milletvekili seçildiği parti değil. CHP'nin adındaki halk ifadesi artık taşıdığı anlamdan çok uzaklaştı. CHP artık halkın partisi değil, sadece Kılıçdaroğlu ve avenesinin partisidir. Gelin bunlara sandıkta gerekli dersi hep birlikte verelim. Bunların ittifakının zemininde Türkiye'ye hizmet etmek yok. Durum böyle olduğu için Türkiye hem dışarda ve hem de içerde en kritik dönemlerinden geçerken, bu kadar benzemez bir araya gelebildi. Bunların derdi başkanlık, meclis üyeliği veya il genel meclisi üyeliği değil. Bunların derdi, Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesini sekteye uğratmak" diye konuştu.



"CUMHURİYET TARİHİNDE YAPILMAMIŞ YATIRIMLARI YAPTIK"



Erdoğan, "Asıl olarak Cumhur İttifakı'nın büyükşehir ve ilçelerde başarılı olmasıdır. Bunun için her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz çalışması gerekiyor. 16 yılda Aydın'da 23.5 katrilyon yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde böyle bir yatırım yok. Aydın'da bin 523 konut yapıp, sahiplerine teslim ettik. İhtiyaç sahiplerine 2,2 katrilyon sosyal yardımda bulunduk. İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak olan 154 kilometrelik Aydın Denizli otoyolu ihalesini 26 Mart'ta yeniden yapacağız. Aydın'daki demiryolu hattını TÜBİTAK'ın yaptığı yazılımla tamamen milli kaynaklarla modernize ediyoruz. Kat üzerine yeni bir hızlı tren tüneli yapacağız. Aydın'a 16 yılda 11 baraj ve 7 gölet yaptık ve sulama yatırımlarımız devam ediyor. Aydın'daki vatandaşlarımızın atık su bedellerinden şikayetçi olduğunu duyduk. İnşallah büyükşehri kazandığımızda bu sorun ile birlikte içme suyu fiyatı sorunu da çözülecek. Aydınlı çiftçiye 4 katrilyon destek verdik. Ülkemizin yaş sebze ve meyve ihracatının önemli merkezlerinden olan Aydın'ın gelişimine her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.



"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SABRIMIZ KALMADI"



Kartal'da yaşanan facianın ardından kentsel dönüşümle ilgili gerekli tüm adımların atılacağını bildiren Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kentsel dönüşümde artık bizim sabrımız taştı. Bunlara sabredecek zamanımız yok. AK Parti'li belediyeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarla bir araya gelerek kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Bu enkazın kaldırılmasının ardından ise Başsavcılığın vereceği rapora göre bunlara en ağır cezaları vereceğiz. Her gün korkuyla yaşamaktansa, bir gün beyler gibi yaşayacağız. Buna göre gerekli tüm adımları atacağız. Aydınlılardan Büyük Menderes'e sahip çıkmalarını istiyorum. Menderes'e atık bırakan her kuruluş, ülkenin geleceğini yok ediyor. Eskiden herkes Aydın'a gıpta ederdi ancak son zamanlarda bu tersine döndü. İnşallah Aydın 31 Mart'ta hizmet ve gönül belediyeciliğiyle tanışacak. Ülkemiz, şehrimiz, istikrar ve geleceğimiz için Cumhur ittifakı adaylarına sahip çıkmalıyız. Bu seçimlerin ardından çok hızlı bir hızlı bir icraat dönemi başlayacak ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacağız" Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Başkan Aday Mustafa Savaş ve tüm ilçe adaylarını tek tek kürsüye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylarla birlikte hep birlikte el ele poz verdi.



(İbrahim Kılınç - Mehmet Barlas - Onur Durmuş/İHA)

