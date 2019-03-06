Son Dakika Haberleri: Chp, Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı Kolunu PKK'ya Kaptırmıştır"

Chp, Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı Kolunu PKK'ya Kaptırmıştır"

24 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kolunu PKK'ya kaptırmıştır.

Chp, Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı Kolunu PKK'ya Kaptırmıştır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " CHP, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kolunu PKK'ya kaptırmıştır. Bu iş bitmiştir." dedi.

AK Parti Pursaklar Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye büyümemesi, zenginleşmemesi ve özgürleşmemesi için saldırılar yapıldığını belirtti.

Soylu, AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu setin bu saldırıları durdurduğunu, Türkiye'nin, coğrafyayı istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı "yapamazsınız, dur" dediğini söyledi.

HDP tarafından aleyhinde bildiri yayımlandığını ifade eden Soylu, "Ne demişim adama (Sezai Temelli), kötü bir şey mi söylemişim. Adamın suratında meymenet yok demişim. Var mı meymenet Allah'ınızı severseniz. Onlar söyledikleri laflara, yaptıkları işlere bakmıyorlar. Zannediyorlar ki lafla bizi ürkütecekler. Demirden korkan trene binmez." diye konuştu.

Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirerek "CHP, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kolunu PKK'ya kaptırmıştır. Bu iş bitmiştir. 24 Haziran'da terör örgütüne taşıyıcı annelik yapmıştır. Şu anda HDP, sadece 178 yerde seçime giriyor. Diğerlerinde, orada onlar onu destekliyor, öbür tarafta da onlar onları destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından Soylu, Pursaklar sakinlerini selamladı ve esnafla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, PKK, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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