CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu - Son Dakika

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CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu
6 saat önce
CHP Kırıkkale İl Başkanlığına Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:28 Kaynak: AA
CHP Kırıkkale İl Başkanlığına Onur Yüksel Bozdağ yeniden seçildi.
CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de katılımıyla Türk Metal Sendikası Düğün Salonu'nda yapıldı.
Genel kurulda, tek listeyle yapılan seçimle Bozdağ yeniden il başkanlığına seçildi.
Genel kurula, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve partililer katıldı.
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