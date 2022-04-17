CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi

17.04.2022 12:39
CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Sağlık Komisyonunca Kırıkkale ve Türkiye'deki sağlık sistemi ve sorunları görüşüldü.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Sağlık Komisyonunca Kırıkkale ve Türkiye'deki sağlık sistemi ve sorunları görüşüldü.

CHP Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, sağlığın çok geniş bir alanı kapsadığını söyledi.

Türkiye'nin geldiği noktada çok büyük sıkıntılarının olduğunu ve milletvekili olarak şu anda en çok sağlıkla ilgili işleri, sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını savunan İlhan, şöyle konuştu:

"Son 2 yıldır özellikle salgının da bu işin içerisine girmesiyle sıkıntılar daha da arttı. Doktor arkadaşlarım bu dönemde büyük bir özveriyle çalıştılar, büyük bedeller ödediler ve sıkıntı yaşadılar. Böyle bir ortamda hekimler olarak mükemmel çalışmalar yürüttük ama karşılığında hükümet herhangi bir atılımda bulunmadı. 4 Aralık 2021'de TBMM'ye bir kanun teklifi getirdiler, 4 ay geçti hala herhangi bir şey görmedik. Bizim çalıştığımız dönemlerde de sağlık sorunları vardı ama şiddet hiçbir zaman bu kadar artmamıştı. Neredeyse her gün bir doktor arkadaşımız şiddete maruz kalıyor."

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da hekimlerin bugün pek çok problemle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Teşekkür edilmesi, kutlanılması ve ayakta alkışlanması gereken hekimlerin baskı gördüğünü ve şiddete maruz kaldığını dile getiren Önal, "Hekimlerimiz belki mutsuzlar, yorgunlar hatta kırgınlar, kızgınlar ama her şeye rağmen sistem hatalarının düzeltilmesi ve daha iyi hizmet vermek adına kendi sağlıklarını hiçe sayarak toplum sağlığını önceliyorlar." dedi.

CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ise daha önce yapılmayanı yapmak istediklerini belirterek, sağlık konusunda şu ana kadar ne CHP ne de diğer siyasi partilerin bu şekilde sağlık alanında kapsamlı bir program düzenlemediğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından CHP İl Sağlık Komisyonunda yer alan hekimler, sağlık alanındaki görüş ve önerilerini aktardı.

YORUMLAR
500
Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis 'yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü' Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis 'yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü' Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırıkkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:48:49. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement