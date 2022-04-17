CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi - Son Dakika

CHP Kırıkkale İl Başkanlığı Sağlık Komisyonunca Kırıkkale ve Türkiye'deki sağlık sistemi ve sorunları görüşüldü.

CHP Kırşehir Milletvekili Dr. Metin İlhan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, sağlığın çok geniş bir alanı kapsadığını söyledi.

Türkiye'nin geldiği noktada çok büyük sıkıntılarının olduğunu ve milletvekili olarak şu anda en çok sağlıkla ilgili işleri, sıkıntıları çözmeye çalıştıklarını savunan İlhan, şöyle konuştu:

"Son 2 yıldır özellikle salgının da bu işin içerisine girmesiyle sıkıntılar daha da arttı. Doktor arkadaşlarım bu dönemde büyük bir özveriyle çalıştılar, büyük bedeller ödediler ve sıkıntı yaşadılar. Böyle bir ortamda hekimler olarak mükemmel çalışmalar yürüttük ama karşılığında hükümet herhangi bir atılımda bulunmadı. 4 Aralık 2021'de TBMM'ye bir kanun teklifi getirdiler, 4 ay geçti hala herhangi bir şey görmedik. Bizim çalıştığımız dönemlerde de sağlık sorunları vardı ama şiddet hiçbir zaman bu kadar artmamıştı. Neredeyse her gün bir doktor arkadaşımız şiddete maruz kalıyor."

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da hekimlerin bugün pek çok problemle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Teşekkür edilmesi, kutlanılması ve ayakta alkışlanması gereken hekimlerin baskı gördüğünü ve şiddete maruz kaldığını dile getiren Önal, "Hekimlerimiz belki mutsuzlar, yorgunlar hatta kırgınlar, kızgınlar ama her şeye rağmen sistem hatalarının düzeltilmesi ve daha iyi hizmet vermek adına kendi sağlıklarını hiçe sayarak toplum sağlığını önceliyorlar." dedi.

CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ise daha önce yapılmayanı yapmak istediklerini belirterek, sağlık konusunda şu ana kadar ne CHP ne de diğer siyasi partilerin bu şekilde sağlık alanında kapsamlı bir program düzenlemediğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından CHP İl Sağlık Komisyonunda yer alan hekimler, sağlık alanındaki görüş ve önerilerini aktardı.