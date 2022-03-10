KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında tutuklandı

10.03.2022 12:08

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, tutuklandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta "usulsüzlük ve rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan Cem T, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Vize ilçesinde gözaltına alınan Cem T, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı
KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı
KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı
KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı
KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı

YORUMLAR
500
Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı Son dakika... 'Usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı Son dakika... 'Usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Rüşvet, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı 'usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Erdoğan'dan diplomasi yoğunluğu! İşgalin son bulması için 22 Şubat'tan beri 20'den fazla liderle görüşme yaptı
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement