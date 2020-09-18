CHP Kırşehir İl Başkanı Genç, "Eğitim sorunlarını çözmeye talibiz" - Son Dakika

CHP Kırşehir İl Başkanı Genç, "Eğitim sorunlarını çözmeye talibiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanlığı Pazartesi günü pandemi nedeniyle kısıtlı başlayacak eğitim-öğretim dönemi ile ilgili açıklamada bulundu.

CHP Kırşehir İl Başkanı Genç,

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanlığı Pazartesi günü pandemi nedeniyle kısıtlı başlayacak eğitim-öğretim dönemi ile ilgili açıklamada bulundu.

İl Başkanı Baran Genç, "Ülkemiz, ağır bir pandemi döneminden geçmekte bu süreç tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da büyük sorunlara yol açmakta eğitim sistemimiz pandemi koşullarında felç olmuştur"dedi.

İl Başkanı Genç, eğitim sorunlarını çözmeye talip olduklarını belirttiği açıklamasında; "Devlet okullarına giden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak 754 bin 429 öğrencinin ise evinde televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın ise eğitim alamayacakları açıktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 maddelik çağrısını kamu oyuna yeniliyoruz. Çocuklarımızın eğitim hakları ve gelecekleri için her şeyi yapmaya hazırız"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Pazartesi, Kırşehir, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Kırşehir İl Başkanı Genç, 'Eğitim sorunlarını çözmeye talibiz' - Son Dakika

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