CHP Kırşehir İl Başkanı Genç zamların geri çekilmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, elektrik ve doğal gaz zamlarının geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Genç, partisinin il başkanlığı binasında CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile basın toplantısı düzenledi.

Akaryakıta, elektriğe, doğal gaza ve harçlara durmaksızın zam geldiğini belirten Genç, vatandaşların pazar fileleri, tencereleri ve cüzdanlarının boş olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak elektrik faturalarında kademeli tarifenin sosyal tarife olmasını talep ettiklerini anımsatan Genç, şunları kaydetti:

"Vatandaşın yaşadığı sorunlara karşı acil uygulamaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz. 'Kara Kış Fonu' derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar geri çekilmeli, 2021 tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yıl başında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulama elektriğine yapılan yüzde 95 zamlar derhal geri çekilmelidir."