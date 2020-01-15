CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı - Son Dakika

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı

6 saat önce

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya, 22 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı, System.String[]

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya, 22 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Kırşehir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Yenidünya, 22 yıllık görev süresinde partisine layık olmaya çalıştığını söyledi.

Son iki yıldır partinin ilkelerine yakışmayan eylemler ve terbiye sınırlarını aşan söylemlerin kendisini yaraladığını ifade eden Yenidünya, "Bunca yılın sonunda burada oluşturulan olumsuz durum, partimi temsil edemeyecek kişilere tanınan inisiyatifler yalnız benim değil, bu partiye yıllarca emek veren herkesin taşıyamayacağı kadar ağırlaşmıştır. Bu sefer de gitmek bana düştü." dedi.

Yenidünya, büyük bir sevgi, onur ve umutla yürüttüğü görevinden ayrıldığını vurgulayarak, istifa dilekçesini parti yönetimine sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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