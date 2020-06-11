CHP Kırşehir Kadın Kollarından kadın cinayetleri ve şiddete karşı açıklama - Son Dakika

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meral Gökçınar, koronavirüs salgını sürecinde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin hız kazandığını söyledi.

CHP Kırşehir Kadın Kolları üyeleri, kadın cinayetleri ve şiddete karşı gerekli yasal adımların atılması ve toplumsal bilincin oluşması amacıyla parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Gökçınar, koronavirüs salgını döneminde, acil sayılmayacak davaların askıya alınması, adalet ve sosyal sistemin uygulamalarının gecikmesi, kadınlara yapılacak yardım ve yönlendirmeleri geciktirdiğini öne sürdü.

Gökçınar, şiddete uğrayan kadınların virüs bulaşma riskinden dolayı hastanelere gidip darp raporu almaktan çekindiklerini aktardı.

Bu dönemde, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun yükümlülüklerinin etkin şekilde yerine getirilemediğinin gözlendiğini savunan Gökçınar, "Şiddetin artışını durdurmalıyız. Bir kadının daha yaşam hakkının gasbedilmesine izin vermemek için her yerdeyiz. Kadınlar asla yalnız değildir." dedi.

Toplantıda, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, CHP İl, İlçe ve Gençlik Kolları örgütlerinden üyeler de hazır bulundu.