CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı kongresi - Son Dakika
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CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı kongresi

6 saat önce

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı'na Doğan Yıldızhan yeniden seçildi.

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı kongresi, System.String[]

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı'na Doğan Yıldızhan yeniden seçildi.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP Kırşehir İl Genel Meclis üyesi Bayram Altuntaş'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Doğan Yıldızhan ve Salih Ekici başkanlık için yarıştı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, kongrede yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, yeni yönetime başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Baran Genç ise partililerin birlik ve beraberlik içinde kongrede bulunması ve sonuçların partiye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kongrede oyların 228'sini alan Doğan Yıldızhan Merkez İlçe Başkanı seçildi. Salih Ekici ise 36 oy aldı.

Yıldızhan, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayram Altuntaş, Kırşehir Merkez, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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