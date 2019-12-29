CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığında Doğan Yıldızhan güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığında Doğan Yıldızhan güven tazeledi - Son Dakika

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığında Doğan Yıldızhan güven tazeledi

6 saat önce

CHP, Kırşehir'de yapılan olağan genel kurulda Doğan Yıldızhan'a güven oyu verdi.

CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığında Doğan Yıldızhan güven tazeledi, System.String[]

CHP, Kırşehir'de yapılan olağan genel kurulda Doğan Yıldızhan'a güven oyu verdi.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki olağan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. CHP Kırşehir İl Genel Meclis üyesi Bayram Altuntaş'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Doğan Yıldızhan ve Salih Ekici başkanlık için yarıştı. CHP İl Başkanı Baran Genç'in yaptığı birliktelik konuşması sonrasında kongreye geçildi. Kongrede oyların 228'sini alan Doğan Yıldızhan Merkez İlçe Başkanı seçildi. Salih Ekici ise 36 oy aldı. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayram Altuntaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:11 Kaynak: İHA
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