CHP Kırşehir milletvekili İlhan Açıklaması - Son Dakika
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CHP Kırşehir milletvekili İlhan Açıklaması

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda Kırşehir'de yarım kalan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

CHP Kırşehir milletvekili İlhan Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda Kırşehir'de yarım kalan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


Milletvekili İlhan, inşaatları tamamlanmamış veya başlamamış olan ve Kırşehirli vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan yarım kalan veya devam etmekte olan kamu yatırımlarına ilişkin hükümet yetkililerine seslendi.


Kırşehir'in tarihsel ve kültürel mirasa sahip olduğunu anlatan milletvekili İlhan, "Anadolu'nun, en önemli şehirleri arasında yer alan ve Türkiye'nin mihenk taşı olan Kırşehir, ekonomik ve sosyal açıdan istenilen seviyeye gelemedi. Yapılan yatırımlardan istenildiği şekilde yararlanılamadı. 2018 yılında yatırım programına alınan 25 kilometrelik "Kırşehir Çevre Yolu Projesi" hala başlatılmadı Kırşehir'deki diğer tüm devlet yatırımları için de aynı durumun söz konusu"dedi.


Milletvekili İlhan, kamu yatırımları arasında yer alan merkez hükümet konağı inşaatı, 2017 yılında başlatılan turizm lisesi ve uygulama oteli inşaatı gibi tamamlanmamış olan yatırımların halk arasında da ciddi tepkilere neden olduğunu belirtti. - KIRŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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