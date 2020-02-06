CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı var" - Son Dakika
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CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı var"

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda, Kırşehir'in yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP Kırşehir Milletvekili İlhan,

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda, Kırşehir'in yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledi.


Milletvekili İlhan, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 5 uzman doktorun daha ayrıldığını TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirerek Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı olduğunu da belirtti.


Doktor açığının Kırşehir'de mağduriyetlerin de yaşanmasına yol açtığını belirten İlhan, "Kırşehir'in acil olarak yeni donanımlı bir hastaneye ihtiyacı var. Boş duran eski hastanenin yerine Kırşehir halkı açısından elzem olan yenisinin yapılması için bir an önce harekete geçilmesi gerekir. Fiziki koşulların oluşturduğu eksiklikler ile çok sayıda sorunsal bölge halkını, tedavi olmak için farklı illere gitmeye mecbur bırakmakta"dedi - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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