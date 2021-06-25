CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlhan, yaptığı yazılı açıklamada, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirterek, göreve geldiği günden bu yana vatandaşların sorunlarını ve düşüncelerini muhtarlar aracılığıyla dinlediğini ifade etti.

Kültür ve tarih şehri Kırşehir'in çevresindeki illere göre ilerleme sağlayamadığını ileri süren İlhan, kuraklıkla mücadele edilen günlerde Hirfanlı Barajı'ndan tarımsal sulama amaçlı Kırşehir'in faydalanamadığını savundu.

Tarım ve hayvancılık şehri olarak TR71 illeri içinde ilk sırada olan Kırşehir'in, IPARD tarımsal hibe desteklerinden yararlanamadığını, yatırımların ise kaderine terk edildiğini öne süren İlhan, "Siyasi iktidar Kırşehir'deki başarısızlıklarının faturasını kendi kadrolarından değil de hemşerilerimizden sormaktadır. Demokrasi gazisi Kırşehir siyaseten yapılan bu cezalandırmalara sandıkta gereken cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, TBMM bünyesinde yaptığı diğer çalışmaları anlattığına vurgu yapan İlhan, muhtarların talep ve görüşlerini aldığını kaydetti.

İlhan, toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, CHP Kırşehir İl Sekreteri Hüseyin Çakmak ile köy ve mahalle muhtarlarının katıldığını ifade etti.