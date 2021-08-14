CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın annesi vefat etti - Son Dakika

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın vefat eden annesi Esme İlhan'ın (75) cenazesi defnedildi.
Esme İlhan'ın cenazesi ikindi namazında Ahi Evran Camisi'ne getirildi. Milletvekili İlhan'ın yanı sıra kardeşleri burada taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından İlhan'ın cenazesi, Büyükkışla köyü aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İlhan'ın akrabaları ve yakınları katıldı.
Esme İlhan'ın kemik kanseri olduğu, evinde tedavisi devam ederken yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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