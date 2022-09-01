Metin İlhan'ın Dinlediği İnşaat İşçisi: "Şunları Bir Gönderelim De. Hepimiz AKP'liydik.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın sohbet ettiği bir inşaat işçisi, "Şunları bir gönderelim de... Hepimiz AKP'liydik. Hepimiz oy verdik. Allah nasip etmesin. Yalana gerek yok. Kurban ederim. Vallahi vermem" dedi.

Metin İlhan, inşaat işçileriyle sohbet ettiği bir videoyu, "Artık değişim zamanı geldi. Hepimiz 'AKP'ye oy verdik, ama artık Allah AKP'ye oy vermeyi nasip etmesin, kurban ederim yine de AKP'ye oy vermem' diyor. Siz hiç merak etmeyin, bu talan düzenini hep birlikte yıkıp halkın iktidarını kuracağız" mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

İlhan'a sohbet ettiği bir inşaat işçisi, "'Avrupa'da vekiller tek başına geziyorlar' diyorlardı, bizde de geziyor. Şunları bir gönderelim de... Hepimiz AKP'liydik. Hepimiz oy verdik. Allah nasip etmesin. Yalana gerek yok. Kurban ederim. Vallahi vermem" diye konuştu.

Metin İlhan ise "Dün Samsun'daydık, aynı şeyleri söylüyorlar. Herkes aynı şeyi söylüyor. 'Hepimiz oy verdik ama bundan sonra hiçbirimiz vermeyeceğiz' diyorlar. Tabii bu da bize umut oluyor, koşturuyoruz. Diyoruz ki artık kazanalım. İnsanlar en azından mutlu olsun, gittiğimiz mahallelerin hepsi fakir mahalleler. İnsanlar çok zor durumdaydı, çok kötü. Onun için bizim daha çok koşturmamız lazım" dedi.

İnşaat işçisi de "Sayın vekilim, bir senedir karnımızı doyurmaya çalışıyoruz, bırak para kazanmayı. Vallahi karnımızı zor doyuruyoruz. Biz evvelsi sen böyle değildik. Bitti ya bitti" karşılığını verdi.