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CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan: "KAEÜ'si kısa zamanda çok yol kat etti"

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, "Ahi Evran Üniversitesi, Rektör Vatan Karakaya ile birlikte çok yol kat etti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan:
KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, " Ahi Evran Üniversitesi, Rektör Vatan Karakaya ile birlikte çok yol kat etti."dedi.

Milletvekili İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Rektör olarak atanan Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kısa zamanda çok yol kat ettiğini ve çok sayıda başarılı çalışmaya imza attığını belirten Milletvekili İlhan, üniversitenin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sağlayan pilot projeleri yakından takip ettiğini anlatan İlhan, projelerin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Rektörlük görevine ikinci kez atanan Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı tebrik etti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
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