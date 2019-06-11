CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan: "KAEÜ'si kısa zamanda çok yol kat etti"
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KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, "Ahi Evran Üniversitesi, Rektör Vatan Karakaya ile birlikte çok yol kat etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
, " Ahi Evran Üniversitesi
, Rektör
Vatan Karakaya
ile birlikte çok yol kat etti."dedi.
Milletvekili İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından yeniden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine Rektör olarak atanan Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kısa zamanda çok yol kat ettiğini ve çok sayıda başarılı çalışmaya imza attığını belirten Milletvekili İlhan, üniversitenin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.
Bölgesel kalkınmaya çok önemli katkılar sağlayan pilot projeleri yakından takip ettiğini anlatan İlhan, projelerin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Rektörlük görevine ikinci kez atanan Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı tebrik etti. - KIRŞEHİR
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