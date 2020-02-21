CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan: "Savaş mağduru çocukların kontrolleri salgın hastalıklarda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan: 'Savaş mağduru çocukların kontrolleri salgın hastalıklarda... - Son Dakika

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan: "Savaş mağduru çocukların kontrolleri salgın hastalıklarda...

13 dakika önce

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, salgın hastalıkların görülme sıklıklarında savaş mağduru çocukların kontrollerinin ve takiplerinin yapılmamasının etkisi olduğunu söyledi.

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan:

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, salgın hastalıkların görülme sıklıklarında savaş mağduru çocukların kontrollerinin ve takiplerinin yapılmamasının etkisi olduğunu söyledi.


Milletvekili İlhan, açıklamasında; " Türkiye'ye 2011 yılından beri gerçekleşen mülteci akınları, salgın hastalıkların yayılmasında ciddi etki oluşturdu. Savaş mağduru mültecilerin üçte biri çocuklardan oluşuyor. Göçle gelen çocukların başta aşı olmak üzere diğer tüm sağlık kontrol ve takiplerinin yapılmasında eksiklikler yer almakta"dedi.


Türkiye'de suçiçeği, kızamık, uyuz, menenjit, el ayak hastalığı gibi sıfıra yakın, çok düşük orandaki hastalıkların görülme sıklığında ciddi ölçülerde artış olduğunu vurgulayan milletvekili İlhan, "Ülkemizde neredeyse sıfırlanan birçok çocuk hastalığının tekrar ortaya çıkmasında takibi yapılamayan mülteciler ve değişime uğrayan aşı politikaları birincil sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlık verilerine bakıldığında her şey yolunda gitmektedir. Önümüzde İdlib'den gelmesi beklenen 1 milyon mülteci düşünüldüğünde bir an önce bu konuda gereken özen gösterilip ileride çok büyük sorunlar yaşamamak adına ciddi adımlar atılmalıdır"dedi. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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