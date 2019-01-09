CHP Kırşehir Teşkilatından, Kemik İliği Kampanyasına Destek

CHP Kırşehir İl Teşkilatı, kemik iliği nakli bekleyen iki çocuk için başlatılan kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

CHP Kırşehir İl Teşkilatı, kemik iliği nakli bekleyen iki çocuk için başlatılan kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.



Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Kan Bağışı Kampanyası" etkinliğine çok sayıda partili giderek destek oldu.



Kemik iliği bekleyen 15 yaşındaki Okan Bodur ve 13 yaşındaki Mert Bektaş Kızıl başta olmak üzere tedavi gören hastalara umut olabilmek için kültür merkezine gelen partililer, önce form doldurup daha sonra da stantlarda kan bağışında bulundu.



CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, kan bağışından bulunmasının ardından, burada yaptığı açıklamada, kök hücre tedavisi olmak isteyen hastalar için kurulan TÜRKÖK bünyesindeki kemik iliği bankasına bağışta bulunulması gerektiğini dile getirdi.



Genç, "Bu ülkenin her bireyinin bu sorumluluğu üstlenmesi gereklidir. CHP Kırşehir İl Teşkilatı olarak ülkemizin geleceği olan çocukların her zaman yanında olacağız. Siyasetin amaçlarından biri de çocukların daha sağlıklı ve güzel bir yaşam sürmesine hizmet edilmesidir. Bu şehirde ve ülkede bir çocuğun yüzü gülmüyorsa, hiçbir şey anlamlı olmayacaktır Kemik iliği bekleyen çocuklara bağışta bulunarak destek olduk." sözlerini kullandı.



Etkinliğe, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu ile çok sayıda partili katıldı.

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