CHP Kızılcahamam'da "Enver Yılmaz ile devam" dedi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Kızılcahamam'da 'Enver Yılmaz ile devam' dedi - Son Dakika

CHP Kızılcahamam'da "Enver Yılmaz ile devam" dedi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kızılcahamam İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi yapıldı.

CHP Kızılcahamam'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kızılcahamam İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi yapıldı. Kongre'de mevcut ilçe başkanı Enver Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi.


CHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı 12. Olağan Kongresi, saat 10.00'da Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kongreye, milletvekilleri, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, il yöneticileri, Ankara ilçe başkanları, partililer ve davetliler katıldı.


Genel Kurulda divan teşekkülü yapıldı ve parti faaliyetleri ile bütçe okunarak oylandı. Öte yandan, mevcut ilçe başkanı Enver Yılmaz ve önceki ilçe başkanı Yüksel Altun, CHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığına tekrar aday oldu. Adayların konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Seçimlerin 17.00'de sona ermesiyle 42 delegenin 23'ünün oyunu alan Enver Yılmaz, CHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığına yeniden seçildi. Yüksel Altun ise 15 oy aldı. Ayrıca, 4 geçersiz oy tespit edildi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Enver Yılmaz, Kızılcahamam, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk askeri Libya'ya ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt verdi Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine neden 'hayır' dediklerini açıkladı: Ucu açık, belirsiz bir tezkere

Son Dakika Haberleri
03:49 Manisa'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haber
03:44 Lüks otomobil su birikintisi içerisinde mahsur kaldı - Son Dakika Haber
03:44 Malatya'da gizli buzlanma kazalara neden oldu - Son Dakika Haber
03:20 İran 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın taahhütlerinden hiçbirine uymayacağını açıkladı - Son Dakika Haber
02:09 14'lı binadan atlayarak intihar eden genç hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:39 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız - Son Dakika Haber
00:34 Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 05:15:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Kızılcahamam'da "Enver Yılmaz ile devam" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]