Müze Uzmanının İsteğini Büyükerşen Kırmadı: Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi'ne Atatürk'ün Balmumu Heykeli Yapılacak

CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede görev yapan Kültür Bakanlığı Uzmanı Muhsin Koç, CHP'li vekillerden müze için Atatürk'ün ilk sivil giysileri ile olan fotoğrafının bal mumu heykelini talep etti. Gürsel Erol, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile görüştü. Büyükerşen, en kısa sürede bu isteği yerine getireceğini bildirdi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bina, Cumhuriyet döneminde eğitim ve yönetim amaçlı kullanıldı. 1924 sonlarında yaşanan yangın sonrası onarılan binada bir salon, 1960 yılında "Atatürk ve Erzurum Kongre Müzesi" olarak ziyarete açıldı. CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, müzeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"RİCAM PAŞAMIZIN İLK DEFA GİYDİĞİ SİVİL ELBİSELERİYLE BİR BAL MUMU HEYKELİNİ MÜZEMİZE KAZANDIRMANIZ"

Akar ve Erol'u müzede karşılayan Kültür Bakanlığı Uzmanı Muhsin Koç, müzeyle ilgili bilgiler verirken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk giydiği sivil kıyafetlerle bir balmumu heykelinin yapılmasını talep etti. Koç, "Sizlerin yardımıyla isterseniz ben geleyim. Çünkü geçmişte burada eski, o döneme ait bir koltuğumuz ve Paşa'nın resmi vardı. Şimdi o da kalktı. Ricam, Paşamızın oturduğu bir eski model sandalyemiz var. İlk giydiği sivil elbiselerle o sandalyede çekilen bir fotoğrafımız da var. Sizden ricam o eski model sandalye ve paşanın ilk giydiği sivil elbiseyle bir balmumu heykelini buraya kazandıralım" dedi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN TALEBİ EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAK

Bu talebin üzerine Gürsel Erol, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile görüştü. Büyükerşen, en kısa sürede bu isteği yerine getireceğini söyledi. Ulu Önder Atatürk'ün müzede bulunan ve ilk giydiği sivil elbiselerle çekildiği fotoğrafa uygun olarak yapılacak balmumu heykelinin yapımı kısa bir süre içerisinde tamamlanarak müzeye teslim edileceği belirtildi.