CHP kongresinde gazetecilere yapılan saldırıya tepki - Son Dakika

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti, CHP Gençlik Kolları Kongresi sonrası gazetecilere yapılan saldırıya, basın toplantısıyla tepki gösterdi. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen, "Olayın sorumlularının bir an önce bulunarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda tüm yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

Geçen cumartesi günü, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde, 151 oy alan Burak Kotan'ın, 143 oy alan Mert Anıl Akgül'ü geride bırakmasının ardından, partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada görüntü çekmek isteyen basın mensupları, kalabalık grubun saldırısına uğradı. Gazetecilere ayrılan basın masası parçalandı. Muhabir Tenzile Aşçı'nın ise iddiaya göre cep telefonu gasp edildi. Gazeteci Oktay Güçtekin, kalabalık bir grup tarafından linç edilmek istendi, sandalyeli saldırıya uğradı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, basın mensupları da kendilerine saldıran CHP Gençlik Kolları üyelerinden şikayetçi oldu.