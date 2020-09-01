CHP kongresinde gazetecilerin darp edilmesine AK Parti'den tepki - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde gazetecilerin darp edilmesine tepki gösterdi.

Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kongrede kamuoyunu bilgilendirme vazifesini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına saldırılmasının büyük hezeyan olduğunu belirtti.

Saldırıyı kınadıklarını ifade eden Sürekli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vahametin ardından yapılan açıklamalar da ne yazık ki kamuoyunu tatmin etmemiştir. Bu tam olarak kendiyle çelişme halidir. Özgürlükler savunucusu olduğunu iddia edenlerden bir 'kınama' ya da 'özür' açıklaması gelmeliydi."

CHP İzmir Gençlik Kolları'nın 29 Ağustos'taki kongresinde, iki grup arasında kavga çıkmış, kavganın görüntüsünü almak isteyen gazeteciler darbedilmişti.