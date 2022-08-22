Havrita'nın sahibi, 'Yaşanan durumdan üzgünüm' dedi; yeni girişleri durdurdu - Son Dakika
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Havrita'nın sahibi, 'Yaşanan durumdan üzgünüm' dedi; yeni girişleri durdurdu

22.08.2022 14:30
Havrita'nın sahibi, 'Yaşanan durumdan üzgünüm' dedi; yeni girişleri durdurdu

CHP KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDISon günlerde kamuoyunda ve hayvanseverler tarafından büyük tepki toplayan Havrita uygulamasını CHP Meclis gündemine taşıdı.

CHP KONUYU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Son günlerde kamuoyunda ve hayvanseverler tarafından büyük tepki toplayan Havrita uygulamasını CHP Meclis gündemine taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Antmen, önergesinde sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita'nın, hayvanları hedef gösterdiği ve ölümlerine neden olduğunun iddia edildiğini belirterek " Türkiye'nin bazı illerinde bu uygulama aracılığı ile bulunan köpeklerin zehirlendiğine dair görüntüler basında yer almıştır. Havrita uygulamasında sokak köpeklerinin işaretlenmesi sonrası sokak hayvanlarının ölümlerinin arttığı belirtilmektedir. Bahsi geçen uygulama aracılığı ile hayvanları besleyen adreslerin ve kişilerin de herkese açık şekilde yayınlandığı görülmüştür. Burada sadece hayvanları değil; hayvan severleri de riske atabilecek, tehlikeye sokabilecek durumlar gözlenmektedir" dedi.

Alpay Antmen'in önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

"Havrita isimli uygulama hangi tarihte kullanıma açılmıştır? Bu uygulama ile işaretlenen köpek sayısı kaçtır? Bu köpekler hangi illerde işaretlenmiştir? Bahsi geçen uygulamada hayvan besleyen kaç adres ve kişi işaretlenmiştir?

"Havrita uygulaması üzerinden işaretlenen köpeklerden kaçı öldürülmüştür? Bu köpeklerin öldürülme şekli nedir? Köpekleri öldüren kişi ya da kişilerin kaçı yakalanmıştır? Bahsi geçen bu kişilerin akıbeti nedir?

"Havrita uygulaması üzerinden işaretlenen adreslere yapılan herhangi bir saldırı veya tehdit bulunmakta mıdır? Emniyet birimlerinin konuyla ilgili olarak aldıkları şikayet sayısı nedir? Bu şikayetler hangi illerde yapılmıştır?

"Uygulamanın kapatılması ve sokak hayvanları ile; hayvanseverlerin can güvenliğinin korunması için bakanlık olarak ne tür girişimlerde bulunacaksınız?"


- Bodrummuğla
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Milletvekili, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havrita'nın sahibi, 'Yaşanan durumdan üzgünüm' dedi; yeni girişleri durdurdu - Son Dakika

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