CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener Karapınar'ı ziyaret etti - Son Dakika

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Karapınar ilçesinde Karapınar Ticaret Borsası, Muhtarlar Derneği ve mahalleleri ziyaret etti.

Şener, ziyaretlerinde vatandaşlarla ve kurum yetkilileriyle bir süre sohbet etti.

Hükümetin, memurun, emeklinin, işçinin, esnafın ve köylünün yanında yer almadığını savunan Şener, "Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Daha da nereye gidecek kimse bilemiyor." dedi.

Ülkede yoksulluğun arttığını belirten Şener, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.