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CHP Konya Milletvekili Şener Hadim'de

1 saat önce

CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri ve tüccarları ziyaret etti.

CHP Konya Milletvekili Şener Hadim'de, System.String[]
CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri ve tüccarları ziyaret etti.

CHP Hadim İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Şener, daha sonra kiraz alım tesislerini inceledi.

Şener, burada kiraz üreticileri ve tüccarlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Konya, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:08 Kaynak: AA
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