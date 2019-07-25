CHP Konya Milletvekili Şener Hadim'de
1 saat önce
CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, Konya'nın Hadim ilçesinde kiraz üreticileri ve tüccarları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:08 Kaynak: AA
CHP Konya
milletvekili Abdüllatif Şener
, Konya'nın Hadim
ilçesinde kiraz üreticileri ve tüccarları ziyaret etti.
CHP Hadim İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Şener, daha sonra kiraz alım tesislerini inceledi.
Şener, burada kiraz üreticileri ve tüccarlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
2 tonluk boğa 70 bin liradan yeniden satışa çıktı Deniz kıyılarının doldurulmasına AYM "dur" dedi Ahmet Davutoğlu, yeni parti için ilk somut adımı attı: Ofis tutuldu Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, CHP ve İYİ Parti'yi suçladı