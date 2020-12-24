Salıcı: "(CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında" - Son Dakika

Salıcı: "(CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında"

24.12.2020 11:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Konya teşkilatındaki taciz iddalarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Konya teşkilatındaki taciz iddalarına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında." dedi.

Salıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında." ifadesini kullanan Salıcı, benzer bir durumun da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştiğini aktardı.

Salıcı, "Osmangazi'de konunun muhatabı olan İlçe Başkanının istifası alındı hızlı bir şekilde ve kendisi disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde konunun detayları ortaya çıkacak." bilgisini verdi.

Son dönemde taciz üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya yönelik "yandaş medya"nın linç girişiminin söz konusu olduğunu savunan Salıcı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına karşı işlenen suçlarda 'sıfır tolerans politikası' umarım diğer siyasi partilere, diğer kurullara örnek olur çünkü kadına karşı işlenen suçların siyaset üstüne çıkarılması bu konuların sadece bir siyasi partinin değil, tüm toplumun sorunu olduğunun bilinmesinde büyük bir fayda var. İktidar cenahının bizim şimdiye kadar Meclis'te vermiş olduğumuz kadına karşı işlenen suçlarla ilgili cezaların artırılmasını isteyen yasa tekliflerimizi, soru önergelerimizi, araştırma önergelerimizi büyük bir titizlik ve büyük bir kararlılık içinde sonuçsuz bıraktığını biliyoruz."

"Türkiye'deki açlık meselesini konuşalım"

Türkiye'nin gerçek meselelerinin konuşulmadığını vurgulayan Salıcı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki açlık meselesini konuşalım, yönetilemeyen Türkiye'yi konuşalım. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan ve doğru çıkmayan verileri konuşalım, Türkiye'nin bu konuda almış olduğu ya da alamadığı tedbirleri konuşalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin eksiye neden düştüğünü konuşalım. Türkiye'de insanların pandemi koşullarında hayatlarını sürdürebilmekle ilgili ne büyük zorluklar yaşadıklarını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu konuşalım. Türkiye'de yürütülen bu kirli siyasetin seviyesini gelin yükseltelim, Türkiye'nin temel meselelerini konuşan bir süreç izleyelim hep birlikte. Keşke tüm siyasi partiler ve kurumlar, bu tür durumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu tavizsiz ve kararlı tutumu gösterebilseler."

Salıcı: (CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında
Salıcı: (CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında
Salıcı: (CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında
Salıcı: (CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında
Salıcı: (CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salıcı: '(CHP Konya teşkilatındaki taciz iddiası) İl Başkanımız görevinin başında' - Son Dakika


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