Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilde yaşamını yitiren CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın cenazesi, helallik alınmak üzere CHP Konyaaltı İlçe Başkanlığı önüne getirildi. Burada ambulanstan indirilen Demiral'ın tabutunun üzerine CHP bayrağı örtüldü. Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen, partililer ve Demiral'ın sevenlerinin de helallik alınmasının ardından cenaze toprağa verilmek üzere Akseki'ye götürüldü.