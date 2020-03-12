CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal... - Son Dakika

CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal...

6 saat önce

CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal kamera siparişi verdi.

CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal..., System.String[]

CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal kamera siparişi verdi - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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