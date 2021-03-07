CHP, "Kovid-19 Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu" hazırladı - Son Dakika

CHP, "Kovid-19 Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu" hazırladı

07.03.2021 12:29
CHP,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çalışan yoksulluğunda artış olduğunu belirterek, "Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulaması ve bu süreçte işsizlik ödeneği alarak gelir kaybına uğrayan çalışan sayısı 7,2 milyona yükseldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çalışan yoksulluğunda artış olduğunu belirterek, "Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulaması ve bu süreçte işsizlik ödeneği alarak gelir kaybına uğrayan çalışan sayısı 7,2 milyona yükseldi." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu"nu paylaştı.

Salgın sürecinin bir sağlık sorunu olmaktan öte emekçiler açısından sosyal ve ekonomik soruna dönüştüğü belirtilen rapora ilişkin bilgi veren Ağbaba, Kovid-19 nedeniyle getirilen işten çıkarma yasağının 17 Mart'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

İŞKUR 2021 Ocak ayı verilerine göre Türkiye'de 2020 yılı Ocak- Aralık döneminde 1,5 milyon kişinin işsizlik ödeneğine başvurduğunu, işsizlik ödeneğinden yararlananların sayısının 509 bin kişi ile sınırlı kaldığını savunan Ağbaba, sendika üyesi işçilerin Kod-29'dan yani ahlak ve iyi niyet kurallarını ihlal gerekçesiyle işten çıkarma yasağına rağmen işten çıkarıldığını ileri sürdü.

İşten çıkarmaların 17 Nisan 2020 itibarıyla yasaklanmasıyla ücretsiz izin uygulamasının önünün açıldığını, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerin işverenler tarafından ücretsiz izne gönderilerek günlük 39 lira 24 kuruşla geçinmek zorunda kaldığını belirten Ağbaba, "İŞKUR ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre Nisan 2020-Ocak 2021 tarihlerinde 2 milyon 471 bin işçi ücretsiz izne gönderildi. Bu da her ay 241 bin, günde 8 bin 236, her saat başı ise 343 işçinin aileleri ile birlikte günlük 39 lira 24 kuruşa mahkum olması anlamına geldi." görüşünü savundu.

Salgın döneminde son bir yılda geniş tanımlı işsiz sayısının 3,5 milyon kişi arttığını, işsizlikte ülke tarihinde yeni bir rekor daha kırıldığını iddia eden Ağbaba, son bir yılda iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısının 4 milyon 832 bin olduğunu, bu rakamın ilk kez resmi işsiz sayısı 4 milyon 5 bini geçtiğini kaydetti.

"İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenek alanların sayısı düştü"

Ağbaba, şöyle devam etti:

"İktidar tüm ülkeye evde kal çağrısında bulunmasına rağmen bu süreçte fabrikalar ve iş yerlerindeki çarklar dönsün diye milyonlarca emekçi evde kalamadı, yasaklardan muaf tutularak iş yerlerine gönderildi. Bu dönemde Kovid-19 nedeniyle binlerce işçi hastalanırken en az 832 işçi çalışırken virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Pandemi döneminde özellikle çalışan yoksulluğunda yaşanan artış dikkat çekti. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulaması ve bu süreçte işsizlik ödeneği alarak gelir kaybına uğrayan çalışan sayısı 7,2 milyona yükseldi.

2020 yılının nisan ayından geçtiğimiz ocak ayına kadar gelir kaybına uğrayan toplam 7,2 milyon çalışana 41 milyar lira işsizlik ödeneğinden destek verildi. Bu durumda iktidar 10 aylık süre içinde 7,2 milyon çalışana ortalama 569 lira ücret desteğinde bulunmuş oldu."

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenek alan işsiz sayısının salgın döneminde azaldığını ifade eden Ağbaba, geçen yıl ocak ayında 610 bin 287 işsize işsizlik ödeneği verilen İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yıl ocak ayında ödenek alanların sayısının 216 bin 14'e düştüğünü kaydetti.

Ağbaba, 2020 yılında İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işverenlere teşvik destekleri, aktif iş gücü ve işbaşı eğitim programları başlığı altında toplamda 23,7 milyar lira ödendiğini belirterek, işverenlerin, ücretsiz izin uygulaması kapsamında toplam 8,2 milyar lira alan 2 milyon 471 bin kişiden 2,9 kat daha fazla ödenek aldığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, İşsizlik, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, 'Kovid-19 Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu' hazırladı - Son Dakika


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