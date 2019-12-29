CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



Belediye sinema salonunda gerçekleşen kongrede iki aday yarışırken kongreye CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da katıldı. Kongrede mevcut ilçe başkanı Bünyamin Sedefoğlu'nun listesi ile diğer aday Tarık Temur'un listesi yarıştı. Program yapılan konuşmalar, faaliyet raporlarının okunarak oylamaya sunulması ve dilek temenniler ile sürdü ve ardından oylamaya geçildi. Oylama saat beşe kadar devam etti. Yapılan oylama sonunda mevcut başkan Bünyamin Sedefoğlu 173 delegenin oyunu alarak yeniden CHP Kozan İlçe Başkanlığı görevine seçilirken diğer aday Tarık Temur ise 28 oy alabildi. Delegelerden birinin oyu ise geçersiz sayıldı.



Oylama sonunda yeniden CHP Kozan İlçe Başkanlığı görevine seçilen Bünyamin Sedefoğlu, "Yapılan seçim sonucunda kazanan başkan yoktur. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi" dedi. Sedefoğlu, kongreye katılan milletvekillerine, ilçe başkanlarına, büyükşehir belediye başkanına, meclis üyelerine ve kongreye katılan tüm misafirlere, Cumhuriyet Halk Partililere teşekkür etti.



Yapılan kongre sonucunda Bünyamin Sedefoğlu başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni ilçe yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Nur Aksoy, Alper Alkış, Mehmet Fatih Eroğlu, Alican Ezer, Kemal Hacıkahyaoğlu, Kamer Işık, Ramazan Karaca, Erhan Özdemir, Ümit Özdemir, Münevver Özyürek, Yüksel Tek, Ali Tüfekli, Mustafa Kemal Yavuz, Adil Yıldırım, Hüsne Yönden, Özlem Yülek. İl delegeleri ise; Bünyamin Sedefoğlu, Erkan Karaoğlu, Orhan Toklu, Mehmet Gürlen, Hacı Ali mazlumoğlu Sacit Sedefoğlu, Fatma Kütük, Sezcan Sarıtaş, Hatice Bayram, İlker Çetiner. Ayşe Erinmez, İbrahim Öztorun, Güler Coşar, Erdoğan Kara, Hatice Şen, Ender Göçer, Hakkı Yıldıran, Şevki Üresin, Nazan Kara, Celal Çetinkaya. - ADANA