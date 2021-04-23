CHP, kripto para borsası Thodex hakkında Meclis araştırması açılmasını istedi - Son Dakika

CHP, kripto para borsası Thodex hakkında Meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 400 bine yakın kullanıcısı olan Thodex'te 2 milyar dolarlık bir tutarın "buharlaştığı" belirtildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vurgunu karşısında gereken yasal düzenlemelerin vakit kaybetmeden belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin, Devletin güvenilirliği açısından zorunluluk haline geldiği vurgulanan gerekçede, Thodex gibi aracı şirketlerin denetlenmediği ve buralara para yatıran vatandaşların hiçbir güvencesi olmadığı ifade edildi.

Gerekçede, "Son örnekten anlaşılıyor ki Çiftlik Bank vurgunundan da bir ders çıkarılmamış. İşte bu nedenlerle Türkiye'de kripto, dijital veya sanal para dolandırıcılığının boyutlarının ve türlerinin araştırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik kurmuş olduğu mekanizmaların ve yasal mevzuatın incelenerek gerekli ek önlemlerin ivedilikle alınması, mağdurların zararının karşılanmasına yönelik hangi adımların atılabileceğinin araştırılması ve bundan sonra yaşanabilecek dolandırıcılıkların önüne geçilmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması gerekmektedir." denildi.

CHP'li Tekin, konuya ilişkin açıklamasında, iktidarı, "suça ortak olmak istemiyorsa" önergeye destek vermeye çağırdı.