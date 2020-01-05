CHP Kumluca İlçe Başkanı Kocacık oldu - Son Dakika

Kongre'de kayıtlı 172 delegeden 166'sı oy kullanırken, 166 oyun hepsi geçerli sayıldı. Geçerli 166 oydan 88'ni alan Arif Kocacık, başkanlığına seçildi. Mevcut Başkan Fahretdin Karaöz ise 78 oyda kaldı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak