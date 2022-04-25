CHP Kurmaylarından Gezi Davası'nda Verilen Hapis Cezası Kararlarına Tepki: "Erdoğan ve Rejimi Mahkum Olmuştur" - Son Dakika

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Gezi Parkı Davası'nda verilen hapis cezası kararlarına CHP kurmaylarından tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Tutuklama kararının adaletle ile hiçbir ilgisi yok" derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise "Gezi davasında yargılananlar değil, Erdoğan ve rejimi mahkum olmuştur" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde, Gezi Parkı Davası'nda verilen hapis cezası kararlarına CHP yöneticilerinden tepki geldi. CHP yöneticileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, kararları şöyle değerlendirdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: "Yargının siyasallaştığı, hukuk garabetine bir yenisi eklendi! Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye tutuklama kararının adaletle ile hiçbir ilgisi yok!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "Gezi davasında yargılananlar değil, Erdoğan ve rejimi mahkum olmuştur. Yargıyı silah olarak kullanan yozlaşmış saray iktidarının yarattığı bu kumpas davası da bir gün mutlaka çökecektir. Geziyi Savunuyoruz ve savunacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Gezi için Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verilmesiyle milyonlara gözdağı verilmiştir. Saray'ın yargısı hukuk dağıtmaktan öte intikam alan bir aygıta dönüşmüştür. Gezi'den suç çıkarmaya çalışanları unutturmayacağız. Saray'ın karanlığı bitecek, Gezi hep kalacak."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "En başından bu yana siyasilerin yürüttüğü Gezi Davası'nda, nihai 'siyasi' karar açıklandı. ve adalet onulmaz yarasını aldı. Gün gelecek, adalet herkese lazım olacak. Keyiflerine göre karar alanlar, kaçacak delik arayacak!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: "Gezi davasında adalet yine yok! Mahkeme, 1636 gündür gerekçesiz olarak tutuklu tutulan Osman Kavala için zulmün son perdesinde müebbet hapis cezası verdi. Hukuk herkese lazım olacak! Hukuk olmayan yerde birlik, beraberlik kalmaz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın: "Gezi kararıyla direnme azmimiz daha da arttı. Korkmuyoruz. Artık daha fazla yorulacağız, daha fazla örgütleneceğiz, daha da kenetleneceğiz. Bu ablukayı dağıtacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: "AKP Milletvekili adayı hakim tarafından Osman Kavala hakkında cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmak suçundan müebbet hapis cezası verildi..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Siyaset karar verdi, gezi mahkum edildi. Hukuku ayaklar altına alan ve adaletin yok edildiğini gösteren bir karar. Unutmayın Adalet bir gün herkese lazım olacak! Geziyi savunuyoruz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: "Hepimiz Gezi'deydik."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: "Sarayın gönlü olsun diye altına imza attığınız bu hukuksuz kararlar yok hükmündedir. Günü gelecek, tüm bu hukuksuzlukların hesabı bir bir sorulacak. Günü gelecek ayarını bozduğunuz kantar sizi de tartacak. Gezi sizin korkunuz, bizim onurumuzdur! Geziyi savunuyoruz."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "Gezi onurumuzdur. Bu karar hukuksuzdur. Kınıyorum. 'Zulme boyun eğmeyeceğiz! Zulme karşı direneceğiz.' Geziyi Savunuyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: "Gezi, milletimizin haksız, hukuksuz yönetim anlayışına isyanıdır. Bugün yaşadıklarımız direnişin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Osman Kavala ve arkadaşlarına verilen karar hukuksuzdur. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: "Gezi için Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verilmesi, diğer sanıkların tutuklanması hukuk tanımaz korkak paranoyak saray rejiminin talimatıdır. Bu cezalar Gezi'de itiraz hakkını kullanan tüm gençlere gözdağıdır. Sinmeyeceğiz. Susmayacağız. Günü gelecek Hesap soracağız!"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Mahkeme kararlarının meşruluğu kamu vicdanındaki karşılığı kadardır. Osman Kavala yargı eliyle muhalefeti sindirmek isteyenler görecek ki muhalefet her geçen gün daha da güçlenecek, daha da büyüyecektir."