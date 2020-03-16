CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - Son Dakika

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CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
6 saat önce
CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:43 Kaynak: İHA
CHP Kurultayı korona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - ANKARA
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