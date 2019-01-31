Son Dakika Haberleri: CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Günel Esnafı Dinledi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Günel Esnafı Dinledi

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkanı Adayı Ömer Günel daha önce birkaç kez görüşüp sorunlarını dinlediği Kuşadası pazaryeri esnafının sorunlarına getirdiği çözümleri paylaşmak için pazarcı esnafı ile yeniden bir araya geldi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Günel Esnafı Dinledi, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkanı Adayı Ömer Günel daha önce birkaç kez görüşüp sorunlarını dinlediği Kuşadası pazaryeri esnafının sorunlarına getirdiği çözümleri paylaşmak için pazarcı esnafı ile yeniden bir araya geldi.

CHP Adayı Ömer Günel pazarcı esnafıyla yaptığı toplantıda; "Ben aday adaylığım döneminden bu yana şehrin sorunları ile ilgili tespitler yapıyorum. Pazaryeri ile ilgili sorunun ana kaynağı buranın işletmeye verilmiş olmasıdır. Sorunun temelden çözülmesi için işletmeci ile görüştüm. Pazaryeri işletmesini belediyeye adaletli bir şekilde devreder misin diye sorduk ve prensipte anlaştık. İller Bankası'ndan alacağım mali destekle ile pazaryeri işletmesini belediyeye devir alacağım. Böylelikle de pazaryeri kiralarında %50 indirimi gerçekleştirebileceğim." dedi.

Ayrıca diğer bir sorun olan şehir içi minibüslerin yanaşma yerine de değinen Günel "Bu sorunun çözümü de basit. Bir yanaşma cebi yapılması ile sorun ortadan kaldırılacak. Bu hususun çözümü için seçimleri beklemeden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gerekli izin dilekçesini yazdırdım. Bunun haricinde pazaryerinin havalandırma konusunu, asansör konusu da bizzat çözeceğim. Haziran'ı görmeden bu iki konu çözülecek. İkinci katta kapı açılması talebini değerlendirdik. Mühendislerimiz inceledi, problemli bir nokta olmadığı, kapının açılabileceğini belirtiler. İçerde ki dağınıklığı da çözüyoruz. Tezgahları alt kata toplarsak üst katı otopark haline getirebiliriz. Göreve gelir gelmez bu konuyu da hemen el atacağız. 16 Nisan tarihinde ki ödemeleri revize edeceğiz. Mayıs ayında devir aldığımız da söz verdiğimiz gibi yüzde 50 indirimi gerçekleştirmiş olacağız. İnsanlar artık boş vaatlere kanmıyor. Başkaları ne yapar ben onunla ilgilenmiyorum. Ben boş vaatlerde bulunmuyorum. Çözüm yöntemlerini anlatmak için sizlerin karşısına geliyorum. Ben tek yönlü bilet aldım. Benim başarısız olma şansım yok. Kendime güveniyorum. Sorunların çözümü kararlılık gerekiyor ve bende de bu kararlılık var. Dolayısı ile buradaki sorunları çözmek belediyenin asli görevlerinden biridir. Biz bunun için varız" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Ömer Günel, Pazaryeri, Kuşadası, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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