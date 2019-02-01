CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'den Kuto'ya Ziyaret

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası'nı (KUTO) ziyaret etti.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası'nı (KUTO) ziyaret etti. KUTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na misafir olan Günel, Meclis üyelerine projelerini anlatıp onlardan gelen soruları cevapladı.



Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan Günel'e "Hayırlı uğurlu olsun. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bu emekler takdire şayan. Biz KUTO olarak Kuşadası'nın iyiliği için varsa yanındayız." dedi.



Akdoğan, KUTO olarak Kuşadası çarşısı ile ilgili sorunların yer aldığı bir rapor hazırladıklarını Kuşadası'nda tespit edilmiş 7500 işyerinin %55 i Güvercin Ada, Belediye Binası ve Setur Marina arasında olduğunu belirtti. Okullarda dahil tüm resmi kurumların bu alandan çıkarılmasını ve bunun bilimsel temeller dahilinde yapılmasını istedi.



Güzel sözleri için Akdoğan'a teşekkür eden Günel; "Buraya kendimizi projelerimizi ifade etmek için geldik. Hep birlikte yönetmek denir ama bu kavram bir türlü hayata geçirilmez. Ben bunu sürekli dile getiriyorum. İyi bir ekip kurarak, meclis üyelerimiz ile günde 12 saat mesai vererek bu kent için çalışacağız. Bu dönem cesur kararlar alıp hayata geçirme konusunda kararlıyız. Odalar, meslek birlikleri ve STK lar ile omuz omuza olacağız. Raporunuz bizde mevcut. Sizlere ilerleyen bir tarihte tüm projelerimizi ve çözüm önerilerimizi içeren çok daha detaylı bir proje lansmanı yapacağız" dedi.



Daha sonra meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Günel son olarak meclis üyelerinden bir tahlilde bulunmalarını istedi. Günel "Şunun tahlilini sizden yapmanızı istiyorum. Ben size gelince ne yapacağımı değil, neyi nasıl yapacağımı söylüyorum. Tutamayacağım hiçbir sözü de vermiyorum" diyerek sözlerini bitirdi. - AYDIN

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