Son Dakika Haberleri: CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Adaylarının Tanıtım Toplantısı Yapıldı

CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Adaylarının Tanıtım Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel belediye meclis aday üyelerini tanıttı.

CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Adaylarının Tanıtım Toplantısı Yapıldı, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel belediye meclis aday üyelerini tanıttı.

Kuşadası Ramada Suit Otelde gerçekleştirilen basın toplantısında CHP Adayı Ömer Günel, " Belediye Meclis Aday Üyelerimizi bugün sizlerle tanıştırmak istedik. Her biri birbirinden kıymetli olan arkadaşlarımız kendi uzmanlık alanlarında Kuşadası için çalışacaklar. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak projelerimiz ve Kuşadası belediyesi olarak projelerimiz hazır. Yakın bir tarihte proje tanıtımlarımızda yapacağız. Ancak burada bir projemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün kendi çalışmalarımız yarın da belediye hizmetlerinde kullanacağımız bir uygulama hazırladık. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir çalışma. Cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz bu uygulama ile seçim dönemine kadar bizlerle ilgili anket çalışmalarına, isteklerinizi ve sorularınızı ileteceğiniz serbest kürsümüze ulaşabileceksiniz. Yani size bir telefon kadar yakın olacağız. 1 Nisandan itibaren uygulamayı belediyemizin kullanımına hibe edeceğiz. O zaman bu uygulama ile birçok belediye hizmetine ve bilgi edinmek istediğiniz konulara cep telefonunuzdan ulaşacak ve anlık hizmet alacaksınız. Bu uygulama Türkiye'de ilk olacak" dedi.

Millet İttifakı Kuşadası Belediye Meclis Üye Adaylarını tek tek kürsüye çağıran Ömer Günel, adayları bası mensuplarına tanıttı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:20 Kaynak: İHA

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