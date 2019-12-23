CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, güven tazeledi - Son Dakika
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CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, güven tazeledi

6 saat önce

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı'nın tek aday ile gidilen olağan kongresinde Mehmet Gürbilek, bir dönem daha başkanlığa seçildi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, güven tazeledi, System.String[]

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı'nın tek aday ile gidilen olağan kongresinde Mehmet Gürbilek, bir dönem daha başkanlığa seçildi. Gürbilek, "Önümüzdeki süreçte bu birlikteliği koruyup, gücümüze güç katmak için yeniden ilçe başkanlığına aday oldum. Sizlerin desteği ile görevi bir dönem daha yürüteceğiz" dedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongre öncesi CHP'li kadınlar, kadına yönelik şiddete tepki için Las Tesis'in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestoda yer alan 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganını attı. Cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yer aldığı dövizler taşındı. Kongrede mevcut başkan Mehmet Gürbilek'in karşısına rakip çıkmadı. 376 delegeden 298'i, sandık başına gitti. Kullanılan oyların 280'ini alan Gürbilek, güven tazeleyip, bir dönem daha başkanlığa seçildi. 18 oy ise geçersiz sayıldı. Gürbilek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Hatice Betül Bulan, Serhan Cellat, Tahsin Demirtaş, Engin Doyran, Mustafa Halil Ekin, Cahide Emik, Çağlayan Erdem, Birol İneli, Feriştah Karakaş, Cemal Kotan, Ramazan Kömeç, Hasret Lafcı, Umut Şenol, Mehmet Tozoğlu, Enver Tütüncü ve Ferdi Zenginoğlu'ndan oluştu.Tekrar başkanlığa seçilen Mehmet Gürbilek, "Bugün kadınların gücüyle buradayız. Kongremizi gücümüze güç katmak amacıyla kadın teması ile gerçekleştirmek istedik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir aileyiz. 31 Mart seçimleri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da var gücümüzle çalıştık ve güzel bir zafer elde ettik. Önümüzdeki süreçte de bu birlikteliği koruyup gücümüze güç katmak için yeniden ilçe başkanlığına aday oldum. Sizlerin desteği ile bu görevi bir dönem daha yürüteceğiz. 2023 senesinde gerçekleşecek seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep birlikte iktidara taşıyacağız" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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