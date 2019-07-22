CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek;

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CHP'li vekilin SGK'yı dolandırdığı iddia edildi: 91 bin lira ödeyecek

Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın

Türkiye bu başkanı konuşuyor! Yerel seçimi önce BBP ile sonra AK Parti ile kazandı