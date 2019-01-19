CHP Kuşadası İlçe Başkanı ve Yönetimi Görevden Alındı
1 saat önce
CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve yönetimi, CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındı.
CHP Kuşadası
İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve yönetimi, CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındı.
CHP Aydın
İl Başkanı Ali Çankır, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi bugün itibariyle görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için ortak akılla dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte, el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi
davasına Türkiye Cumhuriyeti
sevdamızla sahip çıkacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:01 Kaynak: AA
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