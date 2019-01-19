Son Dakika Haberleri: CHP Kuşadası İlçe Başkanı ve Yönetimi Görevden Alındı

CHP Kuşadası İlçe Başkanı ve Yönetimi Görevden Alındı

1 saat önce

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve yönetimi, CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındı.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı ve Yönetimi Görevden Alındı, System.String[]
CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve yönetimi, CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla görevden alındı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi bugün itibariyle görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için ortak akılla dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte, el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi davasına Türkiye Cumhuriyeti sevdamızla sahip çıkacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:01 Kaynak: AA

Aydın, Kuşadası, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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