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CHP Kuşadası ilçe örgütü genişletilmiş toplantıda buluştu

37 dakika önce

Kuşadası CHP İlçe Başkanlığı, genel ve yerel parti politikaları ile yerel yönetim çalışmalarının değerlendirilmesi gündemi ile toplandı.

CHP Kuşadası ilçe örgütü genişletilmiş toplantıda buluştu, System.String[]

Kuşadası CHP İlçe Başkanlığı, genel ve yerel parti politikaları ile yerel yönetim çalışmalarının değerlendirilmesi gündemi ile toplandı. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır'ın divan başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve parti üyeleri katıldı. İki saatlik toplantıda yönetmeliğe uygun olarak Danışma Kurulu üyeleri de yer aldı.


Toplantıda konuşan Başkan Günel, 5 aylık icraatlarını partililerle paylaştı. Toplantının ilk bölümünde örgüt içindeki sorunlar hakkındaki sorulara cevap verildi. İkinci bölümde partililerin vatandaşlardan aldığı beğeni ve yerel sorunlar hakkında çözüm önerileri ile yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Günel, mahallelerin sorunları ve istekleri hakkında bilgiler aldı. Örgütü her zaman önemsediğini kaydeden Günel, hep birlikte birçok yeniliğe ve projeye imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini vurguladı.


CHP İlçe başkanı Mehmet Gürbilek ise toplantıda yaptığı konuşmada "CHP Kuşadası İlçe Örgütü olarak 31 Mart'ta seçmenin yerelde ve genelde partimize vermiş olduğu sorumluluğun bilincindeyiz. Partimizde birlik ve beraberliği en üst seviyeye taşıyıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yerel yönetimimizin 6 aylık çalışmalarını başarılı buluyoruz. Hedefimiz bu uyumu ve başarılı çalışmaları daha da ileriye götürüp 2023'te partimizi genelde iktidar yapmaktır" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
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