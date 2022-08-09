Ali Fazıl Kasap'tan AKP Milletvekillerine: "Kütahyalıları Oyalamaktan Vazgeçin" - Son Dakika
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Ali Fazıl Kasap'tan AKP Milletvekillerine: "Kütahyalıları Oyalamaktan Vazgeçin"

09.08.2022 15:09
Ali Fazıl Kasap'tan AKP Milletvekillerine: "Kütahyalıları Oyalamaktan Vazgeçin"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’da faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketinin kartlı sayaç kullanan abonelere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmeliğine dayanarak usulsüz bir biçimde borç tahakkuk ettirmesini engellemek için Danıştay'da açılan davaya müdahil olduklarını belirterek, “AKP’nin Kütahya milletvekilleri neden bu davaya müdahil olmadılar? Ya da AKP’nin Kütahya il yöneticileri ve milletvekilleri neden EPDK yönetmeliğini bu zamana kadar değiştirmediler? Kütahyalıları oyalamaktan vazgeçin” açıklamasını yaptı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'da faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketinin kartlı sayaç kullanan abonelere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmeliğine dayanarak usulsüz bir biçimde borç tahakkuk ettirmesini engellemek için Danıştay'da açılan davaya müdahil olduklarını belirterek, "AKP'nin Kütahya milletvekilleri neden bu davaya müdahil olmadılar? ya da AKP'nin Kütahya il yöneticileri ve milletvekilleri neden EPDK yönetmeliğini bu zamana kadar değiştirmediler? Kütahyalıları oyalamaktan vazgeçin" açıklamasını yaptı.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, doğal gazda kartlı sayaç kullanıcılarına gelen zamların yansıtılmasıyla ilgili AKP Kütahya İl Başkanı ve milletvekillerinin sıklıkla açıklamalarda bulunduklarını, EPDK başta olmak üzere Çinigaz nezdindeki girişimlerden bir sonuç alamadıklarını belirtti. Bu beceriksizliğin faturasını Kütahyalıların ödediğini kaydeden Kasap, AKP Kütahya il yöneticileri ve milletvekillerinin, "Çinigaz zulmü kesmeli. Çinigaz'a boyun eğmeyeceğiz. Erdoğan, Kütahya'ya gelince Çinigaz sorunu tekrar sunulacak. EPDK'ya gittik yasal açığı kapatacağız" söylemlerinin yıllardır devam ettiğini, ancak basit bir yönetmelik değişikliğini bile hayata geçirmekten aciz olduklarını ifade etti. Kasap'ın konu ile ilgili bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"ÇİNİGAZ'IN SOYGUNUNA DUR DEMEK İÇİN DANIŞTAY'A AÇILAN DAVAYA SİZ DE BİR İMZA ATIN"

"AKP il yöneticileri ve milletvekilleri Çinigaz'ın yaşattığı mağduriyeti sona erdirmek için basit bir yönetmelik değişikliğini bile hayata geçiremiyorlar. Tüketicilerin parasını peşin ödemek suretiyle satın almış oldukları doğal gaza, sonradan gelen zamların geçmişe yönelik olarak doğrudan tüketicilere yansıtıldığı ve tüketicilerin bir sonraki doğalgaz satın alımlarında bu bedel farkının tüketicilerden tahsil edildiği EPDK yönetmeliğinin iptali için Danıştay'a açılan davaya müdahil olduk. AKP'nin Kütahya milletvekilleri neden bu davaya müdahil olmadılar? ya da AKP'nin Kütahya il yöneticileri ve milletvekilleri neden EPDK yönetmeliğini bu zamana kadar değiştirmediler? Kütahyalıları oyalamaktan vazgeçin. Çinigaz'ın soygununa dur demek için Danıştay'a açılan davaya siz de bir imza atın. Kütahyalı bu zulümden kurtulsun."

"KİM YALAN SÖYLÜYOR"

Kütahya'da faaliyet gösteren Çinigaz'ın işletme Müdürü Muammer Ay'ın "Fiyat farkını biz değil, EPDK alıyor. Adil faturanın aboneye yansıtılması kanuni düzenleme gereğidir" söyleminin AKP Kütahya il yöneticileri ve milletvekillerinin söylemleriyle çeliştiğini belirten Kasap, "Kim yalan söylüyor" diye sordu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ali Fazıl Kasap, Danıştay, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Fazıl Kasap'tan AKP Milletvekillerine: 'Kütahyalıları Oyalamaktan Vazgeçin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Fazıl Kasap'tan AKP Milletvekillerine: "Kütahyalıları Oyalamaktan Vazgeçin" - Son Dakika
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