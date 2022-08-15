Tarım Kredi'deki indirimlerden sonra CHP'li vekilden son kullanım tarihi uyarısı geldi: Bugün kullandınız kullandınız - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım Kredi'deki indirimlerden sonra CHP'li vekilden son kullanım tarihi uyarısı geldi: Bugün kullandınız kullandınız

15.08.2022 17:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla ürüne indirim yapıldı. Etiketlerdeki düşüşü beğenenlerin yanında indirimleri yetersiz bulanlar da oldu. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirimli satılan bazı ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçtiğini yada son günü olduğunu öne sürerek "Yani bugün kullandınız kullandınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gitti. Vatandaşın cebini bir nebze de olsa rahatlatan uygulama bugün itibarıyla başladı.

Son dakika haber: Ali Fazıl Kasap, Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde: 'Birçok Ürün ya Miadına Çok Az Zaman Kalmış ya da Son Kullanma Tarihi Bugün'

"ÜRÜNLER ÖNCEKİ FİYATINDAN DAHA PAHALI"

Ordu'da Tarım Kredi Kooperatifi marketindeki ürünlerle zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını kıyaslayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi: "Tarım Kredi'deki fiyatları 30 üründe düşüreceğini söyledi bir talimatla. Bizde hakikatten böyle mi acaba diye Ordu'da bir Tarım Kredi Kooperatifi marketinin içerisinde araştırma yaptık, temel ürünlerde fiyatları çıkarttık. Hemen 30 metre arkasında, 50 metre karşısındaki marketlerle de kıyasladık. Sütün Tarım Kredi Marketinde litresi 14,90 TL, hemen 30 metre karşıdaki markette 12,25 TL. Unun kilosu Tarım Kredi'de 11,23 TL, karşıda 10,30 TL. Sıvı yağın litresi Tarım Kredi'de 33,50 TL karşıdaki markette 29,40 TL. Rize turist çayının kilosu Tarım Kredi'de 81,80 TL, hemen yanındaki markette 73,50 TL. Tiryaki çay kilosu Tarım Kredi'de 78,80 TL, karşıdaki markette 72,50 TL. Çayın daha ucuz olacağı söyleniyor, Tarım Kredi'de önceki fiyatından da fazla. Yumurtanın adedi Tarım Kredi'de 2,29 TL'ye geliyor hemen yanındaki markette 1,75 TL. Tuvalet kağıdında da hiçbir indirim yok. Aslında birçok üründe indirim olmadığı gibi bazılarında bir önceki bildiğimiz fiyatlara göre daha fazla yükseklik söz konusu.

"BİRKAÇ KALEMDE CÜZİ İNDİRİM YAPILMIŞ"

Birkaç kalemde çok cüzi bir indirim yapılmış. 90 kuruş, 1,5 TL gibi birkaç kalemde oraya etiketlerle yazılmış sanki indirim var gibi bu iki-üç kalemi geçmiyor. Ama büyük kalemlerde, temel gıdaların hepsinde fiyatlar ya aynı ya da daha fazla. Fiyatları yandaki diğer zincir marketlerle kıyaslayınca inanılmaz bir fark var. Hala daha Tarım Kredi yüksek."

Son dakika haber: Ali Fazıl Kasap, Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde: 'Birçok Ürün ya Miadına Çok Az Zaman Kalmış ya da Son Kullanma Tarihi Bugün'

"BİRÇOK ÜRÜNÜN SON KULLANIM TARİHİ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE DOLUYOR"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçtiğini yada son günü olduğunu duyurdu.

Kasap, sosyal medya hesabından, "AKP Genel Başkanı Erdoğan, Tarım Kredi Marketleri'nde 'indirim yaptık' diye haykıra dursun, indirim diye söz ettikleri ürünlerin birçoğu diğer yerlerde ya aynı fiyat ya da daha uygun! Üstelik birçok ürünün son tüketim tarihi bugün ya da birkaç gün içerisinde doluyor" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

Tarım Kredi marketine geldik içerisi tıklım tıklım dolu yalnız dikkatimiz çeken bir şey oldu. Birçok ürün ya miadına çok az zaman kalmış ya da bu örnekte olduğu gibi 15.08.2022 son kullanım tarihi, yani bugün kullandınız kullandınız…İnanmayanlar olabilir diye bakın burada fişi de var. Diğer mamullerde o şekilde çoğunun miadının geçmesine bir, iki gün kalmış ve fiyatlarda normal herhangi bir yerdekinden çok fazla bir farkı yok.

Son dakika haber: Ali Fazıl Kasap, Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde: 'Birçok Ürün ya Miadına Çok Az Zaman Kalmış ya da Son Kullanma Tarihi Bugün'

İNDİRİME GİREN TEMEL GIDALAR HANGİLERİ?

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler şöyle: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Ali Fazıl Kasap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Kredi'deki indirimlerden sonra CHP'li vekilden son kullanım tarihi uyarısı geldi: Bugün kullandınız kullandınız - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:42 İstanbul'da denge bozuldu! Maç adeta golle başladı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, vatandaşın merakla beklediği açıklama: Konutları yapmaya başlıyoruz
20:17 Galatasaray, 25 yaşındaki Jesse Sekidika'nın sözleşmesini feshetti
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 21 yıllık icraatını türkücü İbrahim Tatlıses'in sözleriyle anlattı
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 22:09:01. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım Kredi'deki indirimlerden sonra CHP'li vekilden son kullanım tarihi uyarısı geldi: Bugün kullandınız kullandınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement