Fazıl Kasap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İntörn Hekimlere 'Asgari Ücret Kadar Maaş' Sözünü Hatırlattı: "1,5 Ay Oldu Yatırılan 5 Kuruş Yok"

CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya intörn hekimlere asgari ücret kadar maaş sözünü anımsatarak "1 buçuk ay oldu. Bir buçuk ay zarfında yatırılan 5 kuruş yok. Eski tarifeden asgari ücretin 3'te 1'i, bin 300 lira civarında bir para yatırılıyor. Onun dışında yatırılan bir şey yok. Bu arkadaşlar gerçekten şu anda para kazanmayan, ekonomik durumu iyi olmayan arkadaşlar. Bu arkadaşları lütfen unutmayın" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın intörn hekimlere (Tıp fakültesi son sınıf öğrencileri) asgari ücret kadar maaş yatırılacağını söylemesinin ardından bir buçuk ay geçtiğini ve halen eski ücretlerin verildiğini belirtti. Kasap, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan, geçen ay kanun hükmünde kararname şeklinde bir açıklamada bulundu. Dedi ki; intörn hekimler yani tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine bir asgari ücret maaş verileceğini, onların sanki hastanenin normal bir çalışanı gibi 7/24 çalıştıklarını ve bu maaşı hak ettiklerini söylemişti. Ancak aradan 1 aya yakın bir zaman geçmesine rağmen henüz bir icraat yok. Biliyorsunuz, memurların maaşı çalışmadan önce yatar. 1 Temmuz'da yatması gerekiyordu yatmadı, 1 Ağustos'ta yatması gerekiyordu yatmadı. Neden bu kadar ötelendi? Neden ödenemiyor? Ayrıca bir de burada sadece burada devlet üniversiteleri diyor. Vakıf üniversitelerindeki intörn arkadaşlar, son sınıf tıp fakültesindeki arkadaşlarımız da aynı yükün, aynı sorumluluğun, aynı çalışma şartlarının altında. Neden onlar dahil edilmedi? Buradan Sayın Sağlık Bakanına ve Sayın Erdoğan'a hatırlatmak istiyorum, acaba unuttular mı intörn hekimlere verilecek olan bu asgari ücreti? Bu arkadaşlar, anne babalarından harçlık alamayan arkadaşlar, son sınıf arkadaşlar. Hastanelerin bütün yükünü çeken arkadaşlar ama bunlara maaş bağlanmaması ve bunların ötelenmesi… Bakın 1 buçuk ay oldu. Bir buçuk ay zarfında yatırılan 5 kuruş yok. Eski tarifeden asgari ücretin 3'te 1'i bin 300 lira civarında bir para yatırılıyor. Onun dışında yatırılan bir şey yok. Bu arkadaşlar gerçekten şu anda para kazanmayan, ekonomik durumu iyi olmayan arkadaşlar. Bu arkadaşları lütfen unutmayın."

KASAP, SORU ÖNERGESİ VERDİ

Fazıl Kasap, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi de verdi. İntörn hekimlere asgari ücret tutarında yapılacağı açıklanan ödemelerin genel bütçeden mi, yoksa fakültelerin döner sermayesinden mi yapılacağını soran Kasap, şu açıklamayı yaptı:

"SAĞLIK SİSTEMİ BAŞTAN AŞAĞI AĞIR BİR KRİZ İÇERİSİNDE"

"İntörn hekimlerimize asgari ücret tutarında yapılacağı açıklanan ödemeler hala yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdik. Hekimlerimizi oyalamaktan vazgeçin. Sağlık sistemi ağır bir kriz içerisinde. Her gün yüzlerce hekim ülkeyi terk ediyor. Sağlıkta şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Yüzbinlerce hekim ve sağlık çalışanı içinde bulunduğu çalışma şartlarının iyileştirilmemesinden kaynaklı ya meslekten istifa ediyor ya da ülkeyi terk ediyor! Birçok hastanede doktor eksikliğinden kaynaklı bazı bölümlerde kapanma yaşanıyor. Vatandaş hastanelerden randevu alamıyor. Sağlık sistemi baştan aşağı ağır bir kriz içerisinde. Açıkladıkları intörn hekim maaşlarını bile ödemekten aciz olan bu iktidarın bu sistemi düzeltme şansı kalmamıştır. Sorunun farkındayız. Çözüm için çalışmaya devam edeceğiz."

"ASGARİ ÜCRET TUTARINDA YAPILACAĞI AÇIKLANAN ÖDEMELER HALA NEDEN YAPILMAMIŞTIR"

Kasap, Bakan Koca'ya şu soruları yönetti:

"Asgari ücret tutarında yapılacağı açıklanan ödemeler hala neden yapılmamıştır? Bu ödemeleri ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? İntörn hekimlerimize asgari ücret tutarında yapılacağı açıklanan ödemeler genel bütçeden mi, yoksa fakültelerin döner sermayesinden mi yapılacaktır? İntörn hekimlerimizin uzun yıllardır yaşadığı mağduriyeti önlemek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?"