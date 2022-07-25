CHP Kütahya Milletvekili Kasap, Orman Yangını İçin Havadan Söndürme Araçları Gerektiğini Söyledi

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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Emet ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını için havadan söndürme araçlarının gerektiğini belirterek, "Orman Genel Müdürlüğü personeli olsun, AFAD ekibi olsun, Kızılay ekibi… Hepsi burada. Rüzgar çok fazla. Geçmiş olsun diyoruz Emet'imize. Bir an önce söndürülsün istiyoruz. Gece görüşlü helikopterleri bekliyoruz" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Emet ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına yapılan müdahaleyi takip etmek için bölgeye gitti. Yangın bölgesindeki duruma ve söndürme çalışmalarına ilişkin dün gece bilgi veren Kasap, şöyle konuştu:

"Maalesef bugün, saat 18.00 civarında Emet ilçemize bağlı Küreci köyümüzde yangın çıktı. Yaklaşık 150 hektarlık alanı etkileyen bir yangın. Yangın şu anda devam ediyor. Saat 00.20 civarında ilk defa gece görüşlü helikopterin geldiğini gördük. Bir takım aksaklıklar var. En kötü tarafı da zaten Küreci'nin yolu. Emet'ten buraya gelene kadar 40 dakika kadar Küreci köyünün 40 dakika kadar zaman geçiyor. Berbat bir yolu var.

Burada çalışan Orman Genel Müdürlüğü personeli olsun, AFAD ekibi olsun, Kızılay ekibi… Hepsi burada. Rüzgar çok fazla. Geçmiş olsun diyoruz Emet'imize. Bir an önce söndürülsün istiyoruz. Gece görüşlü helikopterleri bekliyoruz. Şu anda yakıt almaya gitmişler. Bir an önce bu yangının söndürülmesi için diğer illerden Eskişehir'den, Uşak'tan yangın ekipleri de buraya geldi ama mutlaka ama mutlaka havadan söndürme araçlarının buraya gelmesi gerekiyor."