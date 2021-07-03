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CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Antalya'da raylı sistem test sürüşüne katıldı - Son Dakika

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Antalya'da raylı sistem test sürüşüne katıldı

03.07.2021 20:48
CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Antalya'da raylı sistem test sürüşüne katıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 3. etap raylı sistemin ön kontrol test sürüşü gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 3. etap raylı sistemin ön kontrol test sürüşü gerçekleştirildi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantının ardından, Antalya merkezde gerçekleştirilen test sürüşüne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Yenidoğan durağından başlayan test sürüşünde vatman koltuğuna oturan Böcek, bir süre tramvayı kullandı.

Konyaaltı ilçesindeki Müze durağında son bulan test sürüşünün ardından belediye başkanları, Varyant seyir terasındaki Antalya yazısı altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Test sürüşleri tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetine açmış olacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gazetecilere yaptığı açıklamada, raylı sistemin 3. etabının uzunluğunun 18 kilometre olduğunu belirterek, göreve geldiği günden bu yana bunun 11 kilometresini yaptıklarını ifade etti.

Yeni etabın Antalyalılara hayırlı olmasını dileyen Böcek, "Emeği geçen ve bizden öncesinde yapımına başlayan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Antalya'mız için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Böcek, 3. etabın, otogar, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Antalya Stadı'na ulaşmak isteyen vatandaşlar için önemli olduğunu vurguladı.

Muhittin Böcek, İstanbul, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Antalya'da raylı sistem test sürüşüne katıldı - Son Dakika


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