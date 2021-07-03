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CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama - Son Dakika

CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama

03.07.2021 14:31
CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama, System.String[]

Antalya'nın turizm merkezi Belek'te bir araya gelen CHP'li 10 belediye başkanı, vatandaşları pandemi döneminde yaşanan can kayıplarının bir daha yaşanmaması için aşılama haklarını kullanmaya davet etti.

Antalya'nın turizm merkezi Belek'te bir araya gelen CHP'li 10 belediye başkanı, vatandaşları pandemi döneminde yaşanan can kayıplarının bir daha yaşanmaması için aşılama haklarını kullanmaya davet etti. Ayrıca yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Eylül 2019'da 30 büyükşehir ile yaptığı toplantının bir benzeri daha yapılması talep edildi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, Antalya'da bir araya geldi. Belek'teki toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer aldı. Yurt dışında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise toplantıya katılamadı.

"Tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz"

Toplantıda turizm, çevre, kuraklık ve iklim değişikliği konuları ele alındı. Toplantı sonunda ortak basın açıklaması düzenlendi. 10 Büyükşehir belediye başkanının ortaklaşa hazırladığı bildiri ev sahibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından okundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Toplantımızda her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin öne çıkan başlıklarını bütüncül bir şekilde ele aldık. Ortak değerlendirmelerde bulunduk. 1 Temmuz itibariyle açıklanan yeni normalleşme sürecinin tüm sektörlere canlılık getirmesini diliyoruz. Pandemi döneminde 11 büyükşehrimiz başarılı bir mücadele vermiştir. Dayanışmanın en güzel örneklerini gözler önüne sermiştir. Pandemi döneminde yaşanan acıların bir daha yaşanmaması adına tüm vatandaşlarımızı aşılanma haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun çok yakından bildiği gibi tasarruflu ve israfa karşı yönetim anlayışı 11 büyükşehir belediyemizin yönetim anlayışının omurgasını oluşturmaktadır. Seçim kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeni ile mücadele ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat ettik. O günden bugüne duruşumuzdan ayrılmadan çalışmalarımızı yürüttük" açıklamasına yer verdi.

"11 büyükşehir belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Böcek, "Bu genelgenin istisnasız tüm kamu kurumlarını kapsaması gerektiği inancındayız. Söz konusu genelgenin belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta ilgili kurumlar ile irtibat kurarak, belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz. Bu belirsizliklerin giderilmesi ve belediyelerimizin birikmiş tüm diğer sorunların değerlendirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan 11 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız görüşmenin bir benzerinin en kısa sürede yapılması gerekliliğine inanıyoruz. 11 büyükşehir belediye başkanı olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

2 gün sürecek olan Belediye Başkanları buluşması yarın sona erecek. - ANTALYA

CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama
CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama
CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama
CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama
CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi, Pandemi, Antalya, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ortak açıklama - Son Dakika


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